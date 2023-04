Allegri: «Dispiace per il finale, ma il risultato alla fine è giusto!» (Di martedì 4 aprile 2023) Max Allegri ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo Juventus-Inter. Le sue parole dopo il pareggio allo Stadium con gol di Cuadrado e rete finale di Lukaku risultato GIUSTO ? Le parole di Allegri sul risultato: «Non so niente su cosa sia successo. C’è stata qualche espulsione. Partita equilibrata, sapevamo delle difficoltà della partita nonostante l’Inter venisse da un periodo difficile. Abbiamo finito in crescendo, Dispiace perché la partita era finita. Dovevamo essere più svelti, Kostic più malizioso, poi c’è stata l’ingenuità. Ma risultato giusto, ci sono state le stesse occasioni. Ma la squadra è in buone condizioni, sapevamo che contava la partita di ritorno». ARRABBIATI ? Allegri continua così: «Durante la sosta abbiamo lavorato. La cosa ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023) Maxha parlato ai microfoni di Mediaset dopo Juventus-Inter. Le sue parole dopo il pareggio allo Stadium con gol di Cuadrado e retedi LukakuGIUSTO ? Le parole disul: «Non so niente su cosa sia successo. C’è stata qualche espulsione. Partita equilibrata, sapevamo delle difficoltà della partita nonostante l’Inter venisse da un periodo difficile. Abbiamo finito in crescendo,perché la partita era finita. Dovevamo essere più svelti, Kostic più malizioso, poi c’è stata l’ingenuità. Magiusto, ci sono state le stesse occasioni. Ma la squadra è in buone condizioni, sapevamo che contava la partita di ritorno». ARRABBIATI ?continua così: «Durante la sosta abbiamo lavorato. La cosa ...

