Alleanza dei Democratici | il laboratorio politico torinese tra campo largo e nuove sfide per un’alternativa alla destra

In un periodo di perdurante crisi della partecipazione politica ai partiti, ormai ridotta ad un consenso basato su un approccio quasi esclusivamente mediatico, fa da contraltare l'esperienza torinese di Alleanza dei Democratici. Un'associazione sorta nel 2007, per iniziativa di Pino De Michele, che è riuscita a tenere vivo un civile e proficuo confronto in un'area progressista per natura rissosa e divisa. Una tendenza confermata nell'assemblea che ha avuto luogo il due aprile alla Locanda sul Po, in cui si sono rinnovate le cariche e le adesioni dell'associazione, con l'ingresso di nuove forze animate dallo spirito di collaborare con una realtà di civile confronto e proposta, tra le varie componenti del turbolento campo progressista torinese: dem, radicali , ex ...

