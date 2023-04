Allarme lavoro minorile in Italia, oltre 300 mila sfruttati tra i 7 e i 15 anni – Il report (Di martedì 4 aprile 2023) Il dramma del lavoro minorile è (ancora) una realtà in Italia. Un minore su quindici, tra i 7 e i 15 anni, ha avuto esperienze occupazionali continuative, saltuari o occasionali. Ovvero oltre 300 mila giovani, nonché il 6,8% della popolazione in quella fascia d’età. Uno su quattro dei ragazzi tra i 14 e i 15 anni ha svolto attività lavorative dannose per i percorsi scolastici e per il proprio benessere psicofisico. Gran parte delle attività, infatti, sono illegali o situazioni di sfruttamento. Si stima siano circa 58 mila adolescenti, di cui più della metà lo fa tutti i giorni o qualche volta a settimana e circa uno su due lavora più di 4 ore al giorno. Lo fotografa l’ultimo report di Save the Children uscito oggi, 4 aprile, che mette ... Leggi su open.online (Di martedì 4 aprile 2023) Il dramma delè (ancora) una realtà in. Un minore su quindici, tra i 7 e i 15, ha avuto esperienze occupazionali continuative, saltuari o occasionali. Ovvero300giovani, nonché il 6,8% della popolazione in quella fascia d’età. Uno su quattro dei ragazzi tra i 14 e i 15ha svolto attività lavorative dannose per i percorsi scolastici e per il proprio benessere psicofisico. Gran parte delle attività, infatti, sono illegali o situazioni di sfruttamento. Si stima siano circa 58adolescenti, di cui più della metà lo fa tutti i giorni o qualche volta a settimana e circa uno su due lavora più di 4 ore al giorno. Lo fotografa l’ultimodi Save the Children uscito oggi, 4 aprile, che mette ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Allarme lavoro minorile, per uno su 15 è già una realtà. L'indagine di Save the Children: 'In Italia 336 mila ragaz… - lacittanews : Argomenti trattati È allarme lavoro minorile, per un ragazzo su 15 il lavoro in tenera età è già una realtà Allarme… - glooit : Allarme lavoro minorile: l’indagine di Save the Children leggi su Gloo - fisco24_info : Lavoro minorile, Save the Children: 336mila casi in Italia: (Adnkronos) - L'allarme lanciato dall'indagine: tra i 1… - infoitinterno : Lavoro minorile, è allarme: in Italia sono oltre 300mila tra bambini e adolescenti -