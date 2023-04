Alice Scagni uccisa dal fratello Alberto, per il killer "No allo sconto con rito abbreviato". Processo il 9 giugno (Di martedì 4 aprile 2023) La prima decisione del giudice per le udienze preliminari: ci sarà un dibattimento davanti alla Corte di Assise. Resta "in ballo" però la perizia che lo definisce semi-infermo di mente Leggi su repubblica (Di martedì 4 aprile 2023) La prima decisione del giudice per le udienze preliminari: ci sarà un dibattimento davanti alla Corte di Assise. Resta "in b" però la perizia che lo definisce semi-infermo di mente

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: Oggi #4aprile l’udienza preliminare per l’omicidio di Alice Scagni, la giovane donna uccisa il primo maggio 2022 sotto la sua… - RobertaBruzzone : RT @chilhavistorai3: Alice uccisa dal fratello: Alberto Scagni a processo con rito ordinario il 9 giugno per omicidio premeditato con aggra… - chilhavistorai3 : Alice uccisa dal fratello: Alberto Scagni a processo con rito ordinario il 9 giugno per omicidio premeditato con ag… - occhio_notizie : È stato rinviato a giudizio #AlbertoScagni, l'uomo di 42 anni accusato di aver ucciso a coltellate la sorella Alice… - rep_genova : Alice Scagni uccisa dal fratello Alberto, per il killer 'No allo sconto con rito abbreviato'. Processo il 9 giugno… -