Alice Scagni uccisa a coltellate: il fratello Alberto rinviato a giudizio (Di martedì 4 aprile 2023) È stato rinviato a giudizio Alberto Scagni, l'uomo di 42 anni accusato di aver ucciso a coltellate la sorella Alice, il primo maggio 2022, sotto casa della donna a Genova, nel... Leggi su today (Di martedì 4 aprile 2023) È stato, l'uomo di 42 anni accusato di aver ucciso ala sorella, il primo maggio 2022, sotto casa della donna a Genova, nel...

