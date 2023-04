Alfa Romeo - 155 V6 Ti | la milanese che conquistò il DTM

(Di martedì 4 aprile 2023) 4 aprile 1993, circuito di Zolder, Belgio. In tribuna ci sono 65.000 spettatori, ma in pole position, nella prima prova stagionale del DTM (Deutsche Tourenwagen Meisterschaft) non c'è, come molti paganti sperano, una Mercedes 190 Evo 2, ma "un'intrusa" italiana: l'155 V6 Ti di Nicola Larini. E il pilota toscano non vincerà solo Gara 1, davanti al compagno di squadra Christian Danner, ma pure Gara 2, mettendo in fila altre due, ancora quella di Danner e l'altra di Alessandro Nannini. La pioggia favorisce le auto italiane (e vedremo il perché), ma la doccia è veramente gelata soprattutto per Roland Asch, l'alfiere della Stella, solo terzo e quarto al traguardo, nelle due rispettive manche. Dopo un avvio perentorio, inizia così una stagione indimenticabile per la Casache, contro i pronostici, ...

1.622 Toyota Yaris: 1.275 TOP 10 Plug - in PHEV Ford Kuga: 906 Jeep Compass: 623 Lynk & Co 01: 535 Jeep Renegade: 483 Volvo XC40: 362 Cupra Formentor: 308 MINI Countryman: 284Tonale: 234 ...Salvatore Saladino, country manager di Dataforce Italia, nel sottolineare "il gran risultato di Maserati (+252,6%) e(+267,1%)", rileva soprattutto "il dato stratosferico di Lync & Co e di ...... con Jeep Wrangler 4xe e Grand Cherokee 4xe che si posizionano rispettivamente al primo e al secondo posto come PHEV più venduto in America E con l'inizio della produzione dell'Tonale ...

