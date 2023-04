Alexei Paramonov nuovo ambasciatore russo in Italia: Putin firma il decreto. Minacciò il nostro Paese dopo l’invasione dell’Ucraina (Di martedì 4 aprile 2023) Confermando i retroscena diffusi nei giorni scorsi, il presidente russo Vladimir Putin ha firmato il decreto con cui ha nominato Alexei Vladimorovic Paramonov nuovo ambasciatore in Italia e a San Marino. Paramonov, classe 1962, già console russo a Milano e direttore del dipartimento Europa del ministero degli Esteri di Mosca, prende il posto di Sergei Razov, che si era insediato il 6 maggio del 2013, ed è stato destituito da Putin con un altro decreto. L’avvicendamento a villa Abamelek (sede dell’ambasciata a Roma) avverrà tra un mese. La Farnesina ha informato che alla nomina è stato concesso il gradimento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Confermando i retroscena diffusi nei giorni scorsi, il presidenteVladimirhato ilcon cui ha nominatoVladimorovicine a San Marino., classe 1962, già consolea Milano e direttore del dipartimento Europa del ministero degli Esteri di Mosca, prende il posto di Sergei Razov, che si era insediato il 6 maggio del 2013, ed è stato destituito dacon un altro. L’avvicendamento a villa Abamelek (sede dell’ambasciata a Roma) avverrà tra un mese. La Farnesina ha informato che alla nomina è stato concesso il gradimento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Alexei Paramonov nuovo ambasciatore russo in Italia: Putin firma il decreto. Minacciò il nostro Paese dopo l’invasi… - giorgiovascotto : RT @ilmessaggeroit: Alexei Paramonov, chi è il nuovo ambasciatore russo in Italia. Il rapporto con Milano e quelle frasi contro Roma https:… - Gazzettino : Alexei Paramonov, chi è il nuovo ambasciatore russo in Italia. Il rapporto con Milano e quelle frasi contro Roma - bellasospe89787 : RT @ilmessaggeroit: Alexei Paramonov, chi è il nuovo ambasciatore russo in Italia. Il rapporto con Milano e quelle frasi contro Roma https:… - ilmessaggeroit : Alexei Paramonov, chi è il nuovo ambasciatore russo in Italia. Il rapporto con Milano e quelle frasi contro Roma -