Alessio Corvino di Uomini e Donne, chi è la sorella Fatima: età, lavoro, foto e Instagram (Di martedì 4 aprile 2023) Alessio Corvino è uno dei protagonisti dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne, il dating show più famoso della tv e condotto come sempre da Maria De Filippi. Il suo nome, da settimane ormai, è legato alla bella Lavinia che proprio tra lui e l’altro Alessio (Campoli, ndr) è chiamato a scegliere. E, stando alle anticipazioni, sarà proprio lui, alla fine, ad essere scelto. Ma cosa sappiamo su di lui? Sapevate ad esempio che Alessio Corvino ha una sorella di nome Fatima? Proprio lei peraltro sarà in studio a Uomini e Donne per supportare il fratello in questo momento così importante della sua vita. Cosa sappiamo su Fatima la sorella di Alessio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 aprile 2023)è uno dei protagonisti dell’edizione di quest’anno di, il dating show più famoso della tv e condotto come sempre da Maria De Filippi. Il suo nome, da settimane ormai, è legato alla bella Lavinia che proprio tra lui e l’altro(Campoli, ndr) è chiamato a scegliere. E, stando alle anticipazioni, sarà proprio lui, alla fine, ad essere scelto. Ma cosa sappiamo su di lui? Sapevate ad esempio cheha unadi nome? Proprio lei peraltro sarà in studio aper supportare il fratello in questo momento così importante della sua vita. Cosa sappiamo suladi...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marimezzapelle : testa o cuore ? fegato io che rido con le lacrime Alessio Corvino ti amo #uominiedonne - cordismei : Ai due Alessio la redazione ha regalato un massaggio in qualche spa ?? meritato! Alessio Corvino: 'ma insieme?'… - LuisaSalato : RT @dusanxfede: ALESSIO CORVINO TU NON PUOI VESTIRTI COSÌ PERÒ #uominiedonne - youwonthateme : alessio corvino tanta roba comunque #uominiedonne - ___pantarei___ : RT @dusanxfede: ALESSIO CORVINO TU NON PUOI VESTIRTI COSÌ PERÒ #uominiedonne -