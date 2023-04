Alessandro Fabian per Namedsport: 'Ecco come reintegrarsi dopo la maratona' (Di martedì 4 aprile 2023) Il campione di triathlon Alessandro Fabian ci consiglia come recuperare dopo aver corso una maratona: "Servono aminoacidi, proteine e carboidrati. Ma non dimenticate di fare stretching o ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 4 aprile 2023) Il campione di triathlonci consigliarecuperareaver corso una: "Servono aminoacidi, proteine e carboidrati. Ma non dimenticate di fare stretching o ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Alessandro #Giannessi ???? si è qualificato per il main draw del torneo #ATP 250 dell'Estoril ???? 46 76(5)64 a Fabian Maroz… - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Al 2T di quali c'è Alessandro Giannessi ????, che se la deve vedere con Fabian Marozsan ???? #tennis #atpestoril #ATP - lorenzofares : Alessandro #Giannessi ???? si è qualificato per il main draw del torneo #ATP 250 dell'Estoril ???? 46 76(5)64 a Fabian… - Kenmckinnon9 : ATP 250 Millennium Estoril Open Center Court Fabian Marozsan vs Alessandro Giannessi 12:00pm E.P - lorenzofares : Al 2T di quali c'è Alessandro Giannessi ????, che se la deve vedere con Fabian Marozsan ???? #tennis #atpestoril #ATP -