Alessandra Battaglia nuova General Counsel di Fincantieri

(Di martedì 4 aprile 2023)comunica che Giuseppe Cannizzaro,, Segretario del Consiglio di Amministrazione e Responsabile della Direzione Affari legali e societari di, lascia l’azienda “per perseguire altre opportunità professionali”. Il Cda di, dopo aver ringraziato Cannizzaro “per l’elevato contributo assicurato e per la significativa attività svolta in questi anni” annuncia che la responsabilità di, Segretario del Consiglio di amministrazione e della Direzione Affari legali e societari sarà assunta dal 17 aprile da. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : PODCAST| La tendenza della settimana: Gioventù trans, una battaglia di civiltà di Alessandra Magliaro - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash La tendenza della settimana - Gioventù trans, perché è una battaglia di civil… - GynkhoByloba : Cioè davvero i fandom di Emma e Alessandra hanno passato anni a dirsi vicendevole merda quando le due protagoniste… - italianspainish : RT @bastardteamstan: Donna Alessandra io mi inchino a quanto riesci ad esprimere quello penso . Venite ancora a dire che la Cele vuole solo… - bastardteamstan : Donna Alessandra io mi inchino a quanto riesci ad esprimere quello penso . Venite ancora a dire che la Cele vuole s… -

Lo sostituira' negli incarichi, dal prossimo 17 aprile. Fincantieri con il cda ringrazia Cannizzaro (ex Consob) per l'elevato contributo assicurato e per la significativa ...... Ilary Blasi e gli auguri pieni d'amore per Bastian Muller Totti - Blasi, nellalegale si ... Selvaggia Lucarelli fuori dal programma diDe Tommasi Carlo III e l'incapacità di ...... in occasione di una ricorrenza molto dolorosa", esordisce la presidente di Linea Rosa... L'opera musiva è stata realizzata da Vittoria Bubacco, Giorgia Zini, Ester Borgo, Sofiae ...

Alessandra Battaglia nuovo General Counsel di Fincantieri - Ildenaro.it Il Denaro

Segretario del Consiglio di amministrazione e della Direzione Affari legali e societari sarà assunta dal 17 aprile da Alessandra Battaglia.General Counsel, segretario del CdA e Responsabile della Direzione Affari legali e societari, lascerà l'azienda per "perseguire altre opportunità professionali". A sostituirlo sarà, dal 17 aprile, ...