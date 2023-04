Alcide De Gasperi e la sua eredità ideale. L’intervento di Chiapello

Leggi su formiche

(Di martedì 4 aprile 2023) Il 3 aprile 1881 nasceva a Pieve Tesino il leader democratico cristiano che sarà Padre della Ricostruzione dell’Italia e della Costruzione della Comune Casa Europa,De. Negli ultimi due decenni la sua, il testimone popolare e democratico cristiano, che è impastato della sua testimonianza, ha iniziato a girare a vuoto in mano ad una vecchia generazione post democristiana desiderosa di trovare una giustificazione ai propri errori: caso eclatante il tentativo di piegare la frase “partito di centro che guarda a sinistra…” per far pensare che fosse legata alla sinistra partitica con cui confluire e non come era, come confermato tra gli altri dalla figlia Maria Romana De, alle istanze sociali in concorrenza proprio con comunisti e socialisti. La sua è stata una vocazione ...