Alberto di Monaco e Charlène | galà a Firenze per i 160 anni del consolato in riva all’Arno

Sarà un Evento, appunto con la "E" maiuscola, quello di mercoledì 12 aprile, a Firenze, nel Salone dei Cinquecento: dove Alberto II di Monaco e sua moglie Charlène interverranno al galà benefico organizzato dal consolato del Principato per celebrare il 160/mo anniversario della fondazione

FIRENZE – Sarà un Evento, appunto con la “E” maiuscola, quello di mercoledì 12 aprile 2023, a Firenze, nel Salone dei Cinquecento: dove Aòberto II di Monaco e sua moglie Charlène interverranno al galà ...Mercoledì 12 aprile sono attesi nel Salone de’ Cinquecento a Firenze il principe Alberto II di Monaco e sua moglie Charlène, che parteciperanno a una serata di gala a scopo benefico organizzata dal ...