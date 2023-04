Alba Blaj-Scandicci in tv: data, orario e diretta streaming andata finale Cev Cup femminile 2023 volley (Di martedì 4 aprile 2023) Sta per terminare l’attesa per CS Volei Alba Blaj-Savino Del Bene Scandicci, partita valevole come semifinale di andata della Cev Cup femminile 2022/2023 di volley. La formazione romena, dopo aver superato in semifinale Targoviste, vogliono un successo davanti al proprio pubblico per avvicinarsi al titolo. Le ragazze di Massimo Barbolini, che hanno eliminato il Thy Istanbul, vanno a caccia di punti in vista del ritorno in casa. Si preannuncia grande battaglia: chi accederà alla finale? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 5 aprile al Sala Sporturilor di Turgu Mures, in Romania. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la finale di andata ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Sta per terminare l’attesa per CS Volei-Savino Del Bene, partita valevole come semidi andella Cev Cup2022/di. La formazione romena, dopo aver superato in semiTargoviste, vogliono un successo davanti al proprio pubblico per avvicinarsi al titolo. Le ragazze di Massimo Barbolini, che hanno eliminato il Thy Istanbul, vanno a caccia di punti in vista del ritorno in casa. Si preannuncia grande battaglia: chi accederà alla? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 5 aprile al Sala Sporturilor di Turgu Mures, in Romania. Di seguito, le informazioni per seguire inladi an...

