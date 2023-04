Al Vinitaly con il jet privato in barba alla crisi climatica: in un solo giorno prodotte almeno 25 tonnellate di emissioni di C02 (Di martedì 4 aprile 2023) Domenica scorsa il Vinitaly ha aperto i battenti e c’è chi, per non perdersi l’inaugurazione del salone Internazionale del vino e dei distillati, è arrivato a Verona con tanto di jet privato e lasciando dietro una scia di tonnellate di emissioni di CO2. solo nella prima giornata del Vinitaly almeno cinque aerei privati sono atterrati all’aeroporto di Verona. Alcuni, addirittura, percorrendo delle brevissime distanze arrivando, infatti, da Venezia o per raggiungere poi Milano. E’ quanto viene fuori dal monitoraggio di Jet dei ricchi, il gruppo di ricercatori che tramite i loro account social aggiorna costantemente sul traffico aereo in Italia dei voli privati. Emergenza ambientale e cambiamenti climatici? Tutto può essere messo da parte per essere presenti a una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Domenica scorsa ilha aperto i battenti e c’è chi, per non perdersi l’inaugurazione del salone Internazionale del vino e dei distillati, è arrivato a Verona con tanto di jete lasciando dietro una scia dididi CO2.nella prima giornata delcinque aerei privati sono atterrati all’aeroporto di Verona. Alcuni, addirittura, percorrendo delle brevissime distanze arrivando, infatti, da Venezia o per raggiungere poi Milano. E’ quanto viene fuori dal monitoraggio di Jet dei ricchi, il gruppo di ricercatori che tramite i loro account social aggiorna costantemente sul traffico aereo in Italia dei voli privati. Emergenza ambientale e cambiamenti climatici? Tutto può essere messo da parte per essere presenti a una ...

