Al via l’esperimento degli orti sociali per gli anziani di Santa Marinella (Di martedì 4 aprile 2023) Santa Marinella – Inaugurato tra gli applausi dei tanti presenti il primo lotto di terreno che potrà essere utilizzato dal centro sociale anziani di Via Lazio, e dove sarà realizzato il primo orto sociale di Santa Marinella. Un altro importante traguardo raggiunto dalla amministrazione comunale del sindaco Pietro Tidei, promosso in collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali che ha potuto attuare la prima fase di un progetto, che era stato elaborato già alcuni mesi fa, e che al momento interessa solo un primo lotto di terreno. Ma è solo l’inizio perchè la giunta Tidei ha preso possesso dei terreni ex Arsial dell’entroterra di Santa Marinella e molte aree potranno essere date in uso proprio agli anziani per questa ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 aprile 2023)– Inaugurato tra gli applausi dei tanti presenti il primo lotto di terreno che potrà essere utilizzato dal centro socialedi Via Lazio, e dove sarà realizzato il primo orto sociale di. Un altro importante traguardo raggiunto dalla amministrazione comunale del sindaco Pietro Tidei, promosso in collaborazione con l’assessorato alle politicheche ha potuto attuare la prima fase di un progetto, che era stato elaborato già alcuni mesi fa, e che al momento interessa solo un primo lotto di terreno. Ma è solo l’inizio perchè la giunta Tidei ha preso possesso dei terreni ex Arsial dell’entroterra die molte aree potranno essere date in uso proprio agliper questa ...

