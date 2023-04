Al ristorante nudi per “stringere amicizie disinibite”: la nuova moda di New York costa 88 euro (Di martedì 4 aprile 2023) Quale modo per conoscersi meglio se non una bella cenetta tutti insieme, nudi come mamma vi ha fatto? È la stravagante idea realizzata dall’artista e modella Charlie Ann Max, che nella città di New York ha organizzato delle cene a tema in un ristorante vegano, in cui è possibile mangiare nudi insieme al proprio o alla propria partner al modico prezzo di 88 dollari a testa. L’ha ribattezzato Füde Dinner Experience, dove “fude” è la storpiatura di food, cibo, che all’orecchio suona come una parola tedesca. L’idea dietro all’originale trovata, ha raccontato Charlie Ann Max al New York Times, “è sentirsi connessi con il proprio corpo e riuscire a stringere amicizie disinibite”. Secondo quanto ha potuto osservare, la clientela più interessata al progetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Quale modo per conoscersi meglio se non una bella cenetta tutti insieme,come mamma vi ha fatto? È la stravagante idea realizzata dall’artista e modella Charlie Ann Max, che nella città di Newha organizzato delle cene a tema in unvegano, in cui è possibile mangiareinsieme al proprio o alla propria partner al modico prezzo di 88 dollari a testa. L’ha ribattezzato Füde Dinner Experience, dove “fude” è la storpiatura di food, cibo, che all’orecchio suona come una parola tedesca. L’idea dietro all’originale trovata, ha raccontato Charlie Ann Max al NewTimes, “è sentirsi connessi con il proprio corpo e riuscire a”. Secondo quanto ha potuto osservare, la clientela più interessata al progetto ...

