AIxIA | incontro fra università e aziende

(Di martedì 4 aprile 2023) L’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (), fondata nel 1988, è sicuramente la realtà di maggior riferimento del settore nell’ambito per il mondo accademico e la ricerca. Conta oggi circa 1500 soci, per la maggior parte professori e ricercatori di informatica e di ingegneria dell’informazione, che operano nellee nei centri di ricerca sparsi su tutto il territorio. Per il 2023 sono molti i progetti di sviluppo e gli eventi del settore dell’AI solo made in Italy Intervista a Gianluigi Greco, presidente diDalla sua fondazione come è cambiata negli ultimi anni, in particolare? «L’Associazione è stata fondata nel lontano 1988 e ha mantenuto nel tempo i suoi essenziali tratti distintivi, caratterizzandosi per l’impegno in attività volte a incoraggiare l’insegnamento e promuovere la ricerca teorica e ...