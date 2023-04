Air – La storia del grande salto: la recensione in anteprima (senza spoiler) (Di martedì 4 aprile 2023) Born in The U.S.A, il capolavoro di Bruce Springsteen, è stata una delle canzoni più fraintese della storia musicale del XX secolo. Come sarà probabilmente Air – La storia del grande salto, il quale dietro ad un ottimo film a metà tra il dramma sportivo e il biopic nasconde tante altre chiavi di lettura. Troviamo alla regia un superlativo Ben Affleck che recita anche e un fantastico Matt Damon, in una delle interpretazioni migliori della sua carriera. Impossibile non nominare Viola Davis, la splendida Deloris Jordan, mamma di Michael Jordan. Probabilmente la cosa più azzeccata di un ottimo film. Air – La storia del grande salto: la famiglia come vero cardine Phil Knight (Ben Affleck) in una scena di Air – La storia del grande ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 aprile 2023) Born in The U.S.A, il capolavoro di Bruce Springsteen, è stata una delle canzoni più fraintese dellamusicale del XX secolo. Come sarà probabilmente Air – Ladel, il quale dietro ad un ottimo film a metà tra il dramma sportivo e il biopic nasconde tante altre chiavi di lettura. Troviamo alla regia un superlativo Ben Affleck che recita anche e un fantastico Matt Damon, in una delle interpretazioni migliori della sua carriera. Impossibile non nominare Viola Davis, la splendida Deloris Jordan, mamma di Michael Jordan. Probabilmente la cosa più azzeccata di un ottimo film. Air – Ladel: la famiglia come vero cardine Phil Knight (Ben Affleck) in una scena di Air – Ladel...

