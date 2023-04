Ai funerali di Francesco Sandrelli rabbia e dolore | lo hanno ripreso mentre andava a fuoco video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 4 aprile 2023) A Camucia nel comune di Cortona, in una chiesa gremita fino all’inverosimile, si sono svolti idi, il pittore 53enne morto in conseguenza delle ustioni riportate nell’incendio della sua auto,da ignotibruciava nel rogo sul Grande raccordo anulare.è morto lo scorso 24 marzo a Roma in seguito alle gravi ferite riportate nell’incendio della sua auto il 6 febbraio. Ildei presenti nella chiesa del Cristo Re di Camucia si mischia allae alla condanna dell’indifferenza che ha contraddistinto questa tragedia. LEGGI ANCHE Tre incendi sul Grande Raccordo Anulare di Roma: paura e traffico in tilt () Flambus a Roma, due incendi in 7 giorni: Gualtieri potrebbe ...