Agroalimentare sempre più smart – Intervista a Riccardo Crotti (Di martedì 4 aprile 2023) , presidente di Confagricoltura Lombardia Secondo una relazione della Regione Lombardia, in collaborazione con Il Sole 24 Ore, il sistema Agroalimentare della regione è il più importante a livello italiano ed uno dei più rilevanti nel contesto europeo, nonostante stia affrontando alcune sfide, tra cui la competizione con l'industria e il settore immobiliare per l'uso del suolo, la necessità di modernizzare le tecniche di coltivazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche. Ne abbiamo parlato con il presidente di Confagricoltura Lombardia Riccardo Crotti I dati del 2021 attestano che il valore della produzione agroindustriale regionale ha superato i 14 miliardi di euro, con un incremento del 3,9% rispetto al 2020, rispetto al 3,4% del dato nazionale, che il numero delle aziende del comparto agricolo, delle attività connesse e di quelle di ...

