(Di martedì 4 aprile 2023) Firenze, 4 apr — Ancora ombre sull’teso dai collettivial liceodi Firenze, avvenuto lo scorso febbraio. Prima le denunce, poi le mistificazioni ricostruite «un tanto al chilo» diffuse frettolosamente dai soliti faziosi strilloni del pensiero unico, poi la demonizzazione mediatica e politica a 360°, ora anche le intimidazioni ai danni dei famigliari: non sembra esserci pace per i militanti di Azione studentesca la cui colpa è stata quella di difendersi da uno dei soliti attacchi a sorpresa da parte dei collettivi. Tanto bravi, questi ultimi, ad attaccare alle spalle nel tentativo di togliere agibilità politica agli opponenti, quanto lesti ad accusare i propri bersagli di «aggressioni fasciste» quando questi reagiscono. Ladi un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : Minacce, insulti e scritte intimidatorie: la ragazza ha 16 anni e non è coinvolta in attività politiche -

Mentre a Firenze si organizzano le sfilate per quanto accaduto fuori dal liceo, a Trento la sinistra tutta tace davanti all'per fini politici al figlio dell'ex consigliere di An Emilio Giuliana . Il giovane, appena 16 anni, è stato picchiato mentre ...È a tutti noto quanto sabato 18 febbraio è accaduto davanti al liceodi Firenze : scontri tra studenti di opposti raggruppamenti politici. La Digos ... LA NOTIZIA: "fascista al ...L'aggressione davanti al liceo di Firenze ha avuto ben altra eco. Eppure, l'ai militanti di Azione Universitaria nel maggio scorso a Bologna è stato un episodio ...preside delche ...

Agguato al Michelangiolo, la sorella di un indagato minacciata dagli antifascisti: costretta a cambiare scuola Il Primato Nazionale

Due pugni in faccia: così è stato aggredito il figlio 16enne di un ex consigliere di An a Trento da un "compagno" dei centri sociali nel silenzio della sinistra ...