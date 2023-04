Agguato a Napoli | 59enne ucciso mentre era a bordo del suo scooter

(Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutonella serata di ieri a, nel quartiere Ponticelli, dove un uomo è stato assassinato a colpi di pistola. L’, di chiara matrice camorristica, è scattato intorno alle 20.10 in viale Metamorfosi, all’angolo con viale Decio Mure. Un’auto con ai sicari si è avvicinata allocondotto da Bruno Solla, 59 anni, ritenuto dagli investigatori vicino al clan De Luca Bossa: dalla vettura sono stati esplosi diversi colpi tre dei quali hanno raggiunto la vittima al petto e uno al braccio. Solla è stato soccorso da un’ambulanza del 118 che l’ha accompagnato nel Pronto Soccorso dell’ospedale del Mare dove, però, nonostante l’intervento dei sanitari ilè deceduto. Sull’accaduto sono in corso indagini da ...

(ANSA) - NAPOLI, 04 APR - Agguato ieri sera a Napoli dove, nel quartiere Ponticelli, un uomo è stato assassinato a colpi di pistola. L'agguato, di chiara matrice camorristica, è scattato intorno alle ...NAPOLI – Si torna a sparare nella periferia est di Napoli. Ed è ancora una volta la camorra a farlo. Nella notte, infatti, i killer sono entrati in azione a Ponticelli facendo fuoco contro un uomo che ...