Aggressione al Michelangiolo: minacciata sorella di un indagato. La chiamano “fascista”. Cambia scuola Firenze Post

La vicenda dell’aggressione squadrista che ha avuto luogo lo scorso 18 febbraio davanti al liceo Michelangiolo di Firenze porta altri strascichi dietro di sé. Come riporta La Nazione, la sorella di ...FIRENZE – La minacciano con scritte sul muro, la insultano, la chiamano “fascista”: così la sorella di uno dei giovani indagati per i tafferugli davanti al liceo classico Michelangiolo di Firenze, ...