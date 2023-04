Agente Dybala all’Olimpico | ora clausola da 12mln per l’estero spaventa la Roma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Dybala resterà a Roma solo se rimarrà Mourinho (CorSport) L’agente dell’argentino incontrerà a breve il club. Sono… - romaforever_it : Dybala fa gola all'estero, il suo agente è a Roma: lo scenario per il futuro - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: ??? #Dybala fa gola all'estero: il suo agente è a #Roma #ASRoma #ASr #CalciomercatoRoma #Calciomercato #Transfers h… - TuttoASRoma : Dybala fa gola all’estero, il suo agente è a Roma - CorSport : ?? #Dybala fa gola all'estero Il suo agente è a #Roma Lo scenario futuro ?? #AsRoma #Calciomercato #SerieA… -

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione e sulla visita dell'dia Trigoria. Per restare alla Romachiede delle garanzie, prime fra tutte la permanenza nel club di ...E così bastato vedere l'Antun domenica all'Olimpico per iniziare a pensare ad un incontro ...e company infatti non hanno l'esigenza di ridiscutere oggi un contratto che li garantisce in ...c'è sempre, anche quando non brilla. Diciamo la verità, la prestazione di Paulo contro la Sampdoria non passerà alla storia, ma nel momento del bisogno, quando c'è da mettere qualità e ...

L’agente di Dybala a Roma: c’è il nodo clausola nel contratto da sistemare Corriere dello Sport

Mossa Mou: Wijnaldum e Pellegrini dietro Dybala - Leggo - Ora Dybala non è più solo. Finalmente la Roma di Mourinho può godersi appieno G... - Marione.net - La ControInformazione GialloRossa (A.S. Rom ...Dybala fa gola all'estero. Il suo agente è a Roma - Corriere dello Sport - Dybala c’è sempre, anche quando non brilla. Diciamo la verità, la prestazione di... - Marione.net - La ControInformazione Gia ...