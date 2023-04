Aegon il Conquistatore, Hbo pensa al prossimo spin-off de Il Trono di Spade (Di martedì 4 aprile 2023) Aegon il Conquistatore, la serie tv prequel nonché spin-off de Il Trono di Spade potrebbe essere il prossimo progetto ad approdare su Hbo Max. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 4 aprile 2023)il, la serie tv prequel nonché-off de Ildipotrebbe essere ilprogetto ad approdare su Hbo Max. Tvserial.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Screenweek : HBO pensa a uno spin-off di Game of Thrones su Aegon il Conquistatore #GOT - IannelliAntonio : RT @SkyTG24: Game of Thrones, un nuovo prequel su Aegon il Conquistatore - SkyTG24 : Game of Thrones, un nuovo prequel su Aegon il Conquistatore - Fanni982 : @jin_644 @HOTDNewsHBO Aegon il conquistatore e per un breve periodo Vyseris -