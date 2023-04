Addio PNRR | “Rinunciamo ai soldi” È caos nel governo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kitersan : @g_sangiuliano @LaZanzaraR24 Daje, continuiamo con questa sfrenata superfetazione di norme inutili, peró diciamo ad… - infoitinterno : Italia in ritardo, addio PNRR: “Rinunciamo ai soldi”. E’ scontro nel governo - PopolariPiemont : Il #PNRR e il governo Meloni di Daniele Ciravegna La riforma di @GiorgiaMeloni elimina la segreteria tecnica e dep… - FraLauricella : RT @FraLauricella: Ritardi sul #PNRR, i meloniani: “Colpa del Governo #conte II”. #Lollobrigida ai percettori del #reddito: “Andate a lavor… - FraLauricella : Ritardi sul #PNRR, i meloniani: “Colpa del Governo #conte II”. #Lollobrigida ai percettori del #reddito: “Andate a… -

Tutti fanno finta di non sapere, ma in realtà tutti sono ben consapevoli che ci sono progetti non realizzabili al 2026", deadline fissata per il. Quei progetti che rischierebbero dunque di ...Poi diraal cinema • A bordo della Artemis II ci sarà anche l'astronauta Christina Koch. ... Empoli Lecce è finita 1 a 0, Sassuolo Torino 1 a 1 Titoli Corriere della Sera: Scontro sul'...Usiamo batterie a idrogeno per nuovi trattori portuali preparando l'ai mezzi diesel per ... ma ci sono molti progetti di realizzazione di nuove stazioni finanziate dale ce ne sarà uno a ...

PNRR, l’Italia non ce la fa e dice addio a 100 miliardi QuiFinanza

La Lega, visto il ritardo incolmabile, vorrebbe rinunciare volontariamente a parte dei soldi, la Meloni è contraria ma il tempo stringe. Il ruolo del Quirinale.Pochi giorni ancora e la zona della scuola primaria Dante Alighieri cambierà fisionomia. I container blu, ormai, facevan parte del panorama, ma ora, con l’inaugurazione della nuova ala della scuola, c ...