Adani: «L’Inter sente Inzaghi delegittimato! Tanto riconduce a lui» (Di martedì 4 aprile 2023) Adani non è affatto convinto dal rendimento di Inzaghi e non esclude un esonero anche prima della fine della stagione. Alla Bobo TV, l’ex difensore delL’Inter contesta quanto sta facendo l’allenatore (soprattutto, ma non solo). RENDIMENTO NO – Daniele Adani valuta il periodo della squadra di Simone Inzaghi: «L’Inter ha perso quattro delle ultime cinque partite in campionato. Oltre a un bilancio complessivo c’è un bilancio momentaneo, abbastanza grave. Questa squadra, nelle ultime tre partite, ha calciato sessantadue volte in porta facendo un gol su rigore fra Spezia, Juventus e Fiorentina. Sono tantissime. Questo è il dato primario per analizzare la partita, non il possesso palla. L’Inter ha prodotto Tanto, questo può far dire che la squadra cerca e ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023)non è affatto convinto dal rendimento die non esclude un esonero anche prima della fine della stagione. Alla Bobo TV, l’ex difensore delcontesta quanto sta facendo l’allenatore (soprattutto, ma non solo). RENDIMENTO NO – Danielevaluta il periodo della squadra di Simone: «ha perso quattro delle ultime cinque partite in campionato. Oltre a un bilancio complessivo c’è un bilancio momentaneo, abbastanza grave. Questa squadra, nelle ultime tre partite, ha calciato sessantadue volte in porta facendo un gol su rigore fra Spezia, Juventus e Fiorentina. Sono tantissime. Questo è il dato primario per analizzare la partita, non il possesso palla.ha prodotto, questo può far dire che la squadra cerca e ...

