Acqua, la UE annuncia 33 azioni per la sicurezza idrica globale (Di martedì 4 aprile 2023) Durante la United Nations Water Conference, che si è tenuta a New York, l’UE ha confermato il suo forte impegno per la sicurezza idrica globale, annunciando 33 action. Gli impegni assunti dall’UE, durante la UN Water Conference, sono volti a sostenere la visione europea, secondo cui, entro il 2050, il mondo dovrebbe essere in grado di resistere all’aumento dello stress idrico, garantendo la sicurezza dell’Acqua per tutti. La Conferenza delle Nazioni Unite 2023 sull’Acqua è la prima del suo genere in quasi 50 anni. Si è posta come obiettivo primario quello di mobilitare un’azione globale per la resilienza e la sicurezza dell’Acqua. L’Acqua risorsa indispensabile Focalizzare l’attenzione ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 aprile 2023) Durante la United Nations Water Conference, che si è tenuta a New York, l’UE ha confermato il suo forte impegno per lando 33 action. Gli impegni assunti dall’UE, durante la UN Water Conference, sono volti a sostenere la visione europea, secondo cui, entro il 2050, il mondo dovrebbe essere in grado di resistere all’aumento dello stress idrico, garantendo ladell’per tutti. La Conferenza delle NUnite 2023 sull’è la prima del suo genere in quasi 50 anni. Si è posta come obiettivo primario quello di mobilitare un’azioneper la resilienza e ladell’. L’risorsa indispensabile Focalizzare l’attenzione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaGazzettaWeb : Acqua, Bardi annuncia incontro con Fitto ed Emiliano: «Siamo creditori nei confronti della Puglia» - Annalis98478208 : RT @VotaLaVITA: ??MACRON RAZIONA L'ACQUA in tutta la FRANCIA. LA MELONI lo SEGUE confermandosi il BURATTINO delle AGENDE globaliste.?? htt… - AlRo21uicst : RT @Wondercri1982: ???????? MACRON RAZIONA L'ACQUA in tutta la FRANCIA. LA MELONI lo SEGUE confermandosi il BURATTINO delle AGENDE global… - Qui_e_Ora_ViVi : ???????? MACRON RAZIONA L'ACQUA in tutta la FRANCIA. LA MELONI lo SEGUE confermandosi il BURATTINO delle AGENDE g… - PuniFra : RT @VotaLaVITA: ??MACRON RAZIONA L'ACQUA in tutta la FRANCIA. LA MELONI lo SEGUE confermandosi il BURATTINO delle AGENDE globaliste.?? htt… -