(Di martedì 4 aprile 2023) Si chiamao crescione del Brasile, è unaoriginaria dell’Amazzonia, che gli indigeni utilizzano come analgesico, e secondo gli esperti del beauty possiede grandi. Questa sorta di botulino naturale distende la pelle del viso, regalando nuova giovinezza. Ecco perché la principessa del Galles Kate Middleton, la popstar Madonna e persino l’ex first lady statunitense Michelle Obama lo usano regolarmente. Applicando la Biotulin Supreme Skin Gel, un prodotto tedesco, adatto anche ai vegani, realizzato a partire dall’(il biotulino), che riduce lee leviga la pelle. Il segreto dell’è lo spilantolo. Un principio attivo potente che inibisce la contrazione dei muscoli sottocutanei ...

Ma vediamo nel dettaglio come funziona Supreme Skin Gel : si tratta di una crema arricchita con spilantolo, un estratto della, considerato l'alternativa naturale alla tossina ...Ma si tratta di una proprietà che si aggiunge a quelle che indicano l'come il principio attivo chiave del cosmetico preferito da Kate Middleton . Il prodotto in questione si chiama ...In particolare, l'estratto naturale diche agisce sulla pelle donando un effetto botox like e riducendo le rughe d'espressione. Troviamo poi l'acido ialuronico 3P che idrata la pelle ...

Acmella Oleracea che cos'è la pianta utlizzata come anti rughe da Kate Middleton e che avrebbe anche altri poteri anti infiammatoriE' conosciuta come "botulino vegetale" perché l'azione dell'Acmella Oleracea, pianta antichissima originaria del Sud America e dell'Africa ...