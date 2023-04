Aci - Le auto over 20 sono più di 10 milioni | un quarto del circolante

Leggi su quattroruote

(Di martedì 4 aprile 2023) Sulle strade italiane circolano 40,2di. Di queste, 10hanno più di 20 anni di età e 5,9tra 20 e 29 anni. Inoltre, la Lista di Salvaguardia, redatta dagli esperti di ACI Storico, Stellantis Heritage, Registro Italiano Alfa Romeo (RIAR), Associazione Amatori Veicoli Storici (AAVS) e dal nostro Ruoteclassiche, ne riconosce 388 mila per le qualità, le specifiche tecniche e lo stile. Sommando a queste ultime i 3,9di veicoli con oltre 30 anni (per la normativaconsideratematicamente come storiche), il totale delle "classiche" di valore collezionistico raggiunge i 4,3di unità. quanto emerge dall'indagine "Il motorismo storico in Italia. Primo Rapporto sul mondo dellestoriche", ...