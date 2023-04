Accoglienza alunni ucraini: pubblicato il decreto con la ripartizione dei 31 milioni di euro (Di martedì 4 aprile 2023) La ripartizione delle risorse per le scuole che hanno accolto alunni ucraini era già nota da alcune settimane. Ora è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 25 del 15 febbraio 2023 con allegata la ripartizione, già pubblicata giorni fa. In totale 31 milioni di euro per 3.702 scuole, comprese le paritarie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 aprile 2023) Ladelle risorse per le scuole che hanno accoltoera già nota da alcune settimane. Ora è statoilministeriale n. 25 del 15 febbraio 2023 con allegata la, già pubblicata giorni fa. In totale 31diper 3.702 scuole, comprese le paritarie. L'articolo .

