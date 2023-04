Abodi sugli stadi: «Il nostro Paese è pieno di contraddizioni» (Di martedì 4 aprile 2023) Andrea Abodi, Ministro dello Sport del Governo Meloni, ha parlato a margine del convegno sugli stadi Andrea Abodi, Ministro dello Sport del Governo Meloni, ha parlato a margine del convegno sugli stadi. Le sue dichiarazioni: «Ero molto più paziente quando ero dall’altra parte dei tavoli, da Ministro sto diventando intransigente. Siamo un Paese pieno di contraddizioni, ma spero sia finito il tempo delle scuse e degli alibi. Non c’è niente da inventare, dobbiamo prenderci delle responsabilità, io per primo. Dal Presidente Meloni mi è stato affidato un incarico che mi può mettere davvero nelle condizioni di essere al fianco del sistema calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 aprile 2023) Andrea, Ministro dello Sport del Governo Meloni, ha parlato a margine del convegnoAndrea, Ministro dello Sport del Governo Meloni, ha parlato a margine del convegno. Le sue dichiarazioni: «Ero molto più paziente quando ero dall’altra parte dei tavoli, da Ministro sto diventando intransigente. Siamo undi, ma spero sia finito il tempo delle scuse e degli alibi. Non c’è niente da inventare, dobbiamo prenderci delle responsabilità, io per primo. Dal Presidente Meloni mi è stato affidato un incarico che mi può mettere davvero nelle condizioni di essere al fianco del sistema calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

