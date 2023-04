Abilitazione titoli esteri | D’Aprile Uil Scuola Rua | “La situazione resta complessa”

(Di martedì 4 aprile 2023) Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha deciso di non apportare modifiche alla ordinanza sulle supplenze, ma di richiedere al governo l'emanazione di un decreto legge che preveda la posizione dei docenti in attesa del riconoscimento del titolo estero in coda alle graduatorie rispetto a chi lo ha conseguito in Italia o lo conseguirà entro giugno 2023. L'articolo .

Colpo di scena sulla questione deiesteri. Durante il confronto con i sindacati, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha annunciato di non voler più procedere con la modifica dell'Ordinanza Ministeriale sulle GPS per ...... per esami e; per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a ... non può far valere SFP come seconda laurea perché si tratta di una(non valutabile). ...Quello che ancora resta da sciogliere è proprio l'intenzione da parte del Ministero, di permettere a chi è in attesa di riconoscimento deiesteri, di essere disponibile alla chiamata per le ...

Chi otterrà il riconoscimento del titolo avrà la priorità nella partecipazione alla ... ha espresso stupore per la proposta di collocare gli abilitati all'estero in fondo alla graduatoria.