Abilitazione insegnamento all’estero, Ministero fa marcia indietro: in fondo alla graduatoria per chi ne è in possesso [VIDEO] (Di martedì 4 aprile 2023) Colpo di scena sulla questione dei titoli esteri. Durante il confronto con i sindacati, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha annunciato di non voler più procedere con la modifica dell'Ordinanza Ministeriale sulle GPS per permettere a coloro che hanno ottenuto un titolo abilitante o una specializzazione all'estero di stipulare contratti in attesa di ottenere il riconoscimento in Italia. L'articolo Abilitazione insegnamento all’estero, Ministero fa marcia indietro: in fondo alla graduatoria per chi ne è in possesso VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 aprile 2023) Colpo di scena sulla questione dei titoli esteri. Durante il confronto con i sindacati, ildell'Istruzione e del Merito (MIM) ha annunciato di non voler più procedere con la modifica dell'Ordinanza Ministeriale sulle GPS per permettere a coloro che hanno ottenuto un titolo abilitante o una specializzazione all'estero di stipulare contratti in attesa di ottenere il riconoscimento in Italia. L'articolofa: inper chi

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Monica749518371 : RT @VichiLoretta: @mariopittoni Tutti noi idonei ci auguriamo che le sue affermazioni non risultino delle bufale .....abbiamo superato un c… - VichiLoretta : @mariopittoni Tutti noi idonei ci auguriamo che le sue affermazioni non risultino delle bufale .....abbiamo superat… - 21elisa10 : ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO IN SPAGNA e SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO - Gigi_Piada75 : @grogusmama @melinoae @jjuonn @bbc_microbit studiato tutta la didattica del settore e tutta la pedagogia ad essa de… - VitoPadova : @bsdebunker2 @Francesco_3941 ??vero. Meglio togliergli del tutto l'abilitazione all'insegnamento. -