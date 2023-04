“Abbiamo saputo che è stata a Londra”. Emanuela Orlandi, la scoperta choc del fratello (Di martedì 4 aprile 2023) Un mistero lungo quarant’anni quello di Emanuele Orlandi; un mistero di cui forse, per la prima volta, si annusa la conclusione. A dare nuovi elementi è il fratello di Emanuela, Pietro, che ieri è intervenuto alla trasmissione diMartedì di Giovanni Floris portando nuovi elementi. Solo pochi mesi fa, a gennaio, il Vaticano aveva deciso di riaprire le indagini di una vicenda che aveva scosso la Santa Sede e le sue massime istituzioni, in un percorso giudiziario e investigativo che ha sfiorato ipotesi inquietanti di ogni tipo. Raccontava Adnkronos come: l’obiettivo degli inquirenti è quello di scandagliare di nuovo tutti i fascicoli, i documenti, le segnalazioni, le informative, le testimonianze. Un lavoro a 360 gradi per non lasciare nulla di intentato, per provare a chiarire ombre e interrogativi di ogni genere, e mettere ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 aprile 2023) Un mistero lungo quarant’anni quello di Emanuele; un mistero di cui forse, per la prima volta, si annusa la conclusione. A dare nuovi elementi è ildi, Pietro, che ieri è intervenuto alla trasmissione diMartedì di Giovanni Floris portando nuovi elementi. Solo pochi mesi fa, a gennaio, il Vaticano aveva deciso di riaprire le indagini di una vicenda che aveva scosso la Santa Sede e le sue massime istituzioni, in un percorso giudiziario e investigativo che ha sfiorato ipotesi inquietanti di ogni tipo. Raccontava Adnkronos come: l’obiettivo degli inquirenti è quello di scandagliare di nuovo tutti i fascicoli, i documenti, le segnalazioni, le informative, le testimonianze. Un lavoro a 360 gradi per non lasciare nulla di intentato, per provare a chiarire ombre e interrogativi di ogni genere, e mettere ...

