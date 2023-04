A Zurigo l’ultima assemblea di Credit Suisse dopo 167anni Il presidente Axel Lehman si scusa con gli azionisti

(Di martedì 4 aprile 2023)167 anni si tiene adei soci di, storica banca elvetica salvata a un passo dal collasso da un’operazione orchestrata dalla rivale Ubs con il decisivo supporto di banca centrale e governo svizzeri. Atmosfera comprensibilmente mesta. Aprendo la riunione iln si èto con gliper non essere riuscito ad arginare una perdita di fiducia nella banca che, a suo dire, si era creata ben prima del suo insediamento. “Non siamo riusciti ad arginare l’impatto degli scandali ereditati dal passato, e a contrastare i titoli negativi con i fatti positivi”, ha detton. Alla fine, “la banca non poteva essere salvata”, ...

Stamane, a proposito, va in scena a'assemblea del Crédit Suisse ,occasione per gli azionisti (compresi i sauditi) per far sentire le proprie ragioni. "Se non fosse intervenuta Ubs "...Gli occhi del mondo finanziario europeo sono però puntati su, perassemblea degli azionisti di Credit Suisse prima del passaggio a Ubs. Assemblea che si preannuncia rovente: il ...è piatta, appesantita dal calo di Ubs - 2,8% e Credit ... appesantita dal calo di Ubs - 2,8% e Credit Suisse - 2,43%,dopo'... vola Olidata Piazza Affari resta in scia ai recuperi dell'...