“A una donna non si perdona nulla | figuriamoci a una ex suora” | Cristina Scuccia contro le critiche

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 4 aprile 2023)non ha mai perso la passione per la musica che era già evidente in occasione della sua vittoria alla seconda edizione di The Voice, e vuole che questa possa rappresentare il suo futuro. Non tutti sembrano però gradire il modo in cui si mostra nel videoclip che accompagna il suo nuovo singolo, La felicità è una direzione, dove la vediamo ballare con tre uomini in maniera sexy, una svolta decisamente drastica rispetto agli anni passati in convento. Ed è per questo che alcuni hater sono stati tutt’altro che leggeri nei suoi confronti: “Quindi scollatura in vista, gonna sempre più corta. Tutto a posto“, “Quando sei confusa e vuoi scappare di casa e ti butti nell’opzione monacale… Ma poi scopri che la tua vera natura è quella di showgirl“, “Avevi più carisma quando cantavi ed eri in Dio. Ti sei esposta con lui e adesso è come se tu l’abbia ...