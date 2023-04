A tutto risparmio, la domanda di gas cala del 20% in Italia (Di martedì 4 aprile 2023) Tra settembre 2022 e febbraio 2023 la domanda di gas in Italia è scesa del 20% rispetto allo stesso periodo dei tre anni precedenti secondo il rapporto "Risparmi: la cura efficace che ha fatto guarire ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) Tra settembre 2022 e febbraio 2023 ladi gas inè scesa del 20% rispetto allo stesso periodo dei tre anni precedenti secondo il rapporto "Risparmi: la cura efficace che ha fatto guarire ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : A tutto risparmio, la domanda di gas cala del 20% in Italia: Studio del think tank Ecco sui mesi settembre 2022-feb… - ioloraccolgo : A tutto risparmio, la domanda di gas cala del 20% in Italia - MeqPaolo : @Mov5Stelle @Lpirondini81 Con tutto quello che hanno guadagnato con i listini triplicati, del superbonus se ne poss… - ormailuis : @MiChiamoGiuli4 Non voto mi astengo perché ho paura che poi si somma tutto quindi risparmio - lundssonk : @Gabrieledorotea @Scacciavillani Risparmio energetico delle abitazioni e fabbriche, è l investimenti più utile e i… -