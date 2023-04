A Sarzana ‘Pablo Picasso | le origini del mito’

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Nel Cinquantesimo anniversario della morte di Pablo(Malaga, 25 ottobre 1881 – Mougins, 8 aprile 1973), il Comune dicon l’organizzazione di Paloma, un progetto di Comediarting, e in collaborazione con il ‘Museo Casa Natalde Málaga’, dedicano una mostra a uno dei più grandi geni del XX secolo dal titolo, ledel. L’esposizione, che si apre proprio l’8 aprile, a cinquant’anni dalla morte del Maestro, si unisce alle commemorazioni delle più importanti istituzioni e musei di Europa e degli Stati Uniti, ed è uno dei pochi progetti culturali organizzati in Italia. “La famiglia diera ligure ed è quindi una mostra che acquista anche per questo un significato ancora più profondo, si ...