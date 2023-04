A Procida l’economia circolare si impara a scuola grazie al progetto Blue Activities di Marevivo

Leggi su ildenaro

(Di martedì 4 aprile 2023) Nel quadro delle attività previste daldi educazione ambientale di”, le classi prime e seconde dellasecondaria di primo grado dell’IC Capraro dihanno sperimentato come riutilizzare in modo creativo gli scarti alimentari che produciamo quotidianamente, trasformandoli in colori. Uncapofila che ben si inserisce nelle caratteristiche del territorio, considerando che l’isola diè famosa per i suoi orti e giardini casalinghi. Non solo: le attività previste rientrano appieno nei principi dele intendono sensibilizzare i giovani alle pratiche buone per l’ambiente. Dopo un’introduzione sulla storia dei colori vegetali e sull’importanza dei ...