«A pezzi di m**** | vi ammazzo» | prima non paga il conto | poi minaccia gli agenti Er Brasile finisce ai servizi sociali

(Di martedì 4 aprile 2023) Oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Queste le accuse per le quali il noto influencer conosciuto come ‘Er Brasil’ è finito nuovamente a processo. Facendosi forte della propria notorietà, il 44enne Massimiliano Minocci, in arte ‘Er’ non ha mancato dire ed apostrofare con parole non esattamente gentili i tredi polizia che tentavano di identificarlo. Finito nuovamente a processo, il 44enne ha però preferito un percorso di ‘messa alla prova’ piuttosto che una nuova condanna. Accolta l’istanza presentata dal suo avvocato, l’uomo è in attesa del programma da seguire. Derubano un’anziana e lei non esce più di casa: la scippatrice si scusa e la donna torna a vivere Le minacce e gli insulti agliL’episodio in questione risale all’agosto del 2018. In questa circostanza, Minocci si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PIERPAO67864611 : RT @GerberArancio: “Colore? Beatrice è rosso.Come l'amore è rosso.Tempesta.Uragano che ti spazza via.Terremoto che fa crollare il corpo a p… - P_M_1960 : @Nury_810 A pezzi colorati?????? - LucianoRanier10 : @SecolodItalia1 Due pezzi di m….. - EdyS70492274 : RT @GerberArancio: “Colore? Beatrice è rosso.Come l'amore è rosso.Tempesta.Uragano che ti spazza via.Terremoto che fa crollare il corpo a p… - kermit290179 : RT @GerberArancio: “Colore? Beatrice è rosso.Come l'amore è rosso.Tempesta.Uragano che ti spazza via.Terremoto che fa crollare il corpo a p… -

" Ade merda, io non ve do un cazzo, ve ammazzo ve imparo a campa', ora me ne vado a fa na birra e poi ne riparliamo. Voi non sapete chi sono io, vi ammazzo... mi fate schifo", grida Minnocci ...Nel contesto dei vari appuntamenti, la fonte'informava che vi era in quel momento un traffico di ... mi consegnava degli oggetti in metallo, definendoli "per lavatrice" , ma che il realtà " ...Brahim Diaz ha fatto ala difesa napoletana con un gol, un assist e un'ammonizione procurata ... Leao (), 26' p.t. Diaz (), 22' s.t. Saelemaekers (). Assist: 17' p.t. Diaz (). NAPOLI (4 - 3 - ...

«A pezzi di m****, vi ammazzo»: prima non paga il conto, poi minaccia gli agenti. Er Brasile finisce ai servizi sociali Il Corriere della Città

L'influencer romano Massimiliano Minnocci è finito a processo per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale ma per evitare l'ennesima condanna ha scelto la messa in prova ...Lego dovrebbe presentare a breve due nuovi set Star Wars ispirate a delle scene dal film "Il Ritorno dello Jedi" che quest'anno compie 40 anni. Parliamo ...