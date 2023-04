"A lavorare!". "Buffoni!". Grillini in Aula col caschetto (Di martedì 4 aprile 2023) I 5 Stelle alla Camera lanciano la protesta esponendo giubbotti e caschetti. Poi dai banchi scoppia la lite con Fratelli d'Italia: volano parole grosse Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 aprile 2023) I 5 Stelle alla Camera lanciano la protesta esponendo giubbotti e caschetti. Poi dai banchi scoppia la lite con Fratelli d'Italia: volano parole grosse

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Calboni5 : @Mov5Stelle Andate a lavorare buffoni.. parassiti del cazzo - giampafabrizio1 : @CottarelliCPI Piccola operazione aritmetica: la mia impresa deve lavorare dal 1° gennaio al 10 luglio per pagare t… - Thomas01530201 : @mattino5 maleducata cronica. A lavorare branco di cafoni. Hanno fatto danni uno sopra l’altro è hanno anche la fac… - Giusepp71189737 : @Crudeli45198835 @FrancescoLollo1 A lavorare buffoni , se non lavori non mangi ; altro che reddito di cittadinanza… - fabiez__ : Buffoni, vi volete decidere a mettere sto #bonustrasporti che so passati 4 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta uff… -

Il gol maledetto ... solo il cielo sa e per questo continua a compatire, lacrimevole, gli sciocchi buffoni d'un circo ... 'Ho avuto la possibilità di incontrarti e di lavorare con te. Questo tremendo terremoto ha portato ... Il gol maledetto ... solo il cielo sa e per questo continua a compatire, lacrimevole, gli sciocchi buffoni d'un circo ... 'Ho avuto la possibilità di incontrarti e di lavorare con te. Questo tremendo terremoto ha portato ... ... solo il cielo sa e per questo continua a compatire, lacrimevole, gli sciocchid'un circo ... 'Ho avuto la possibilità di incontrarti e dicon te. Questo tremendo terremoto ha portato ...... solo il cielo sa e per questo continua a compatire, lacrimevole, gli sciocchid'un circo ... 'Ho avuto la possibilità di incontrarti e dicon te. Questo tremendo terremoto ha portato ... "Andate a lavorare!". "Buffoni!". I 5S in Aula col caschetto per il ... ilGiornale.it "Andate a lavorare!". "Buffoni!". Sceneggiata grillina col caschetto "Andate a lavorare!", è stata la frase urlata dai banchi di FdI. Un'uscita a cui è seguita prontamente la replica dei pentastellati che hanno esclamato "Buffoni!". Gli animi non si sono placati. Anzi, ... "Andate a lavorare!". "Buffoni!". I 5S in Aula col caschetto per il Superbonus "Andate a lavorare!", è stata la frase urlata dai banchi di FdI. Un'uscita a cui è seguita prontamente la replica dei pentastellati che hanno esclamato "Buffoni!". Gli animi non si sono placati. Anzi, ... "Andate a lavorare!", è stata la frase urlata dai banchi di FdI. Un'uscita a cui è seguita prontamente la replica dei pentastellati che hanno esclamato "Buffoni!". Gli animi non si sono placati. Anzi, ..."Andate a lavorare!", è stata la frase urlata dai banchi di FdI. Un'uscita a cui è seguita prontamente la replica dei pentastellati che hanno esclamato "Buffoni!". Gli animi non si sono placati. Anzi, ...