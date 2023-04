"A forza di sussidi, record di sfaticati": Brambilla, come ci ha ridotto il M5s (Di martedì 4 aprile 2023) Da quando Achille Lauro regalava ai suoi elettori la scarpa sinistra prima del voto e la destra dopo, di tempo ne è passato parecchio. Ma, da allora, in Italia è cambiato poco o nulla: l'assistenzialismo resta ancora una delle piaghe del nostro Paese E, negli ultimi anni, la situazione è persino peggiorata. «Mentre nel 2008 spendevamo in assistenza sociale 73 miliardi di euro, nel 2022 siamo arrivati a quasi 150 miliardi di euro, a cui vanno aggiunti altri 11 miliardi e mezzo di spese degli enti locali» spiega a Libero Alberto Brambilla, presidente del centro studi “Itinerari Previdenziali”. «Il risultato è che abbiamo un esercito di manodopera di riserva che non ha pari in nessun Paese avanzato: forse questa enorme massa di denaro, a cui si sommano 165 miliardi di pensioni al netto dell'Irpef, fa stare talmente bene la popolazione al punto che non ha bisogno di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Da quando Achille Lauro regalava ai suoi elettori la scarpa sinistra prima del voto e la destra dopo, di tempo ne è passato parecchio. Ma, da allora, in Italia è cambiato poco o nulla: l'assistenzialismo resta ancora una delle piaghe del nostro Paese E, negli ultimi anni, la situazione è persino peggiorata. «Mentre nel 2008 spendevamo in assistenza sociale 73 miliardi di euro, nel 2022 siamo arrivati a quasi 150 miliardi di euro, a cui vanno aggiunti altri 11 miliardi e mezzo di spese degli enti locali» spiega a Libero Alberto, presidente del centro studi “Itinerari Previdenziali”. «Il risultato è che abbiamo un esercito di manodopera di riserva che non ha pari in nessun Paese avanzato: forse questa enorme massa di denaro, a cui si sommano 165 miliardi di pensioni al netto dell'Irpef, fa stare talmente bene la popolazione al punto che non ha bisogno di ...

