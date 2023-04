A Cannes 2023 ci saranno Leonardo DiCaprio e Harrison Ford (con Indiana Jones) (Di martedì 4 aprile 2023) Harrison Ford con il suo Indiana Jones e Il Quadrante del Destuno sbarcano a Cannes. Ma è ufficiale anche l’arrivo sulla Croisette di Leonardo DiCaprio con l’ultimo film di Martin Scorsese. Ecco tutto quello che sappiamo sul Festival di Cannes 2023 (foto ufficio stampa). A due giorni di distanza l’uno dall’altro, due delle più grandi star del mondo illumineranno la Croisette. Iniziano ad arrivare le prime conferme di cosa succederà al Festival di Cannes 2023. In attesa del programma ufficiale, dalla Costa Azzurra fanno sapere che proprio lì avverranno le anteprime mondiali di due dei film più attesi del 2023: Indiana Jones e Il Quadrante del Destino ... Leggi su amica (Di martedì 4 aprile 2023)con il suoe Il Quadrante del Destuno sbarcano a. Ma è ufficiale anche l’arrivo sulla Croisette dicon l’ultimo film di Martin Scorsese. Ecco tutto quello che sappiamo sul Festival di(foto ufficio stampa). A due giorni di distanza l’uno dall’altro, due delle più grandi star del mondo illumineranno la Croisette. Iniziano ad arrivare le prime conferme di cosa succederà al Festival di. In attesa del programma ufficiale, dalla Costa Azzurra fanno sapere che proprio lì avverranno le anteprime mondiali di due dei film più attesi dele Il Quadrante del Destino ...

