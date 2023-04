A Berlino torna la Grosse Koalition | a suon di «legge e ordine»

(Di martedì 4 aprile 2023) Il ritorno al passato della. Tre settimane dopo il voto socialisti e democristiani firmano il patto di 135 pagine per governare insieme la capitale i prossimi cinque anni. first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sosolosenza : @Spriter99880 Il muro di Berlino torna prepotentemente nella storia contemporanea. Non abbiamo imparato nulla... - Nat91474979 : @_Berlino_ @GioFrezzetti È’ andato a prendere un babà, appena torna ti risponde .. - sonoconfus4 : i miei amici a berlino: daje agnese l'anno prossimo si laurea e poi torna a vivere qui io nel frattempo: vediamo se… - Q17ITALY : @meansFuzzy @ugom65 @putino Torna al 2014 e al massacro dei russofoni nel Donbass. Torna alla violazione di Misk. T… - History61186776 : ????#20marzo 1920 - Con il fallimento del #colpodistato di Wolfgang #Kapp, il presidente tedesco #Ebert torna da Stoc… -

... bomba in un bar: ucciso il blogger nazionalista russo Tatarsky dopo tre mesi trascorsi in florida Fotogallery - Bolsonaroin Brasile per la prima volta dopo l'insediamento di Lula A...... bomba in un bar: ucciso il blogger nazionalista russo Tatarsky dopo tre mesi trascorsi in florida Fotogallery - Bolsonaroin Brasile per la prima volta dopo l'insediamento di Lula A...... Lattexplusalla Stazione Leopolda con un evento davvero molto atteso. In consolle, domenica ... etichetta discografica del celebre club di. L'anno è proseguito con il suo ritorno su AEON ...

Bundesliga, il Bayern Moncao di Tuchel batte il Dortmund e torna in ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Tesla ha pubblicato il suo rapporto sulla produzione e sulle consegne di veicoli nel primo trimestre del 2023. Le consegne totali del primo trimestre sono ...