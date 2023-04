4 aprilante | il proverbio sul meteo | cosa accadrà per 40 giorni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Morgana2008 : Proverbio napoletano: 4 aprilante giorni 40. Il tempo (metereologico) del 4 aprile durerà per 40 giorni -

Oggi è il 4 aprile e, con esso, arriva anche un anticonapoletano che recita " Quattro, giorni 40 ". Una sentenza che prevede che il maltempo si protrarrà per 40 giorni qualora oggi dovesse piovere . Ma cosa c'è di vero in questa ...Oggi è il 4 aprile e, con esso, arriva anche un anticonapoletano che recita " Quattro, giorni 40 ". Una sentenza che prevede che il maltempo si protrarrà per 40 giorni qualora oggi dovesse piovere . Ma cosa c'è di vero in questa ...

Meteo, se piove il 4 aprile pioverà per 40 giorni L'origine del proverbio popolare napoletano METEO.IT

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...