365 giorni con Maria, 4 aprile. Cosa promette la Madonna a una giovane ragazza a cui appare (Di martedì 4 aprile 2023) La Vergine Maria le chiede di accettare la sua malattia e di non chiedere la guarigione. In cambio le promette però qualCosa di particolarmente speciale. appare alla ventunenne Marie-Françoise, che è gravemente malata fin dalla nascita e le fa una domanda del tutto inattesa. La Madonna di Chapelles accompagna gli ultimi istanti di vita di L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 4 aprile 2023) La Verginele chiede di accettare la sua malattia e di non chiedere la guarigione. In cambio leperò qualdi particolarmente speciale.alla ventunenne Marie-Françoise, che è gravemente malata fin dalla nascita e le fa una domanda del tutto inattesa. Ladi Chapelles accompagna gli ultimi istanti di vita di L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : La Giornata dedicata alla consapevolezza sull’autismo non è una semplice ricorrenza, bensì l’appello ad un impegno… - JamesLucasIT : 4 scalinate, 4 stagioni dell'anno. 91 gradini per scala, 91 giorni in ogni stagione. 365 gradini in totale, 365 gio… - JamesLucasIT : Gli scalini formano 18 terrazze su ogni facciata, corrispondenti ai 18 mesi del calendario Maya, mentre i 52 pannel… - ErGazometro : @Libero_official Possibile che le persone di destra parlano di fascismo 365 giorni l'anno? poi Bruciano i miliardi… - viveresullalvna : @stvpidallegria amo ne devo mettere 365 uno di sti giorni doveva succedere -