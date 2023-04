25 aprile: mozione opposizioni, 'istituzioni si adoperino per condivisione e verità storica' (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr (Adnkronos) - Il Senato si impegna "ad adottare le iniziative necessarie affinché le commemorazioni delle date fondative della nostra Storia antifascista si svolgano nel rispetto della verità storica condivisa e possano - solo così - essere terreno fertile per il mantenimento e la costruzione di un'identità collettiva e del senso di appartenenza a una comunità". Lo chiede una mozione che le opposizioni hanno presentato in Senato e che dovrebbe essere discussa già domani, dopo il previsto voto dell'aula sul calendario dei lavori. La mozione, firmata dai capigruppo Francesco Boccia (Pd), Barbara Floridia (M5s), Raffaella Paita (Az-Iv), Julia Unterberger (Autonomie), Peppe De Cristofaro (AVS), cita le parole pronunciate da Lilina Segre nel primo giorno della nuova legislatura: "Le grandi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr (Adnkronos) - Il Senato si impegna "ad adottare le iniziative necessarie affinché le commemorazioni delle date fondative della nostra Storia antifascista si svolgano nel rispetto dellacondivisa e possano - solo così - essere terreno fertile per il mantenimento e la costruzione di un'identità collettiva e del senso di appartenenza a una comunità". Lo chiede unache lehanno presentato in Senato e che dovrebbe essere discussa già domani, dopo il previsto voto dell'aula sul calendario dei lavori. La, firmata dai capigruppo Francesco Boccia (Pd), Barbara Floridia (M5s), Raffaella Paita (Az-Iv), Julia Unterberger (Autonomie), Peppe De Cristofaro (AVS), cita le parole pronunciate da Lilina Segre nel primo giorno della nuova legislatura: "Le grandi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : L'opposizione sfida La Russa in Senato con una mozione per celebrare il 25 aprile 'nel rispetto della verità storic… - geniazze : RT @repubblica: L'opposizione sfida La Russa in Senato con una mozione per celebrare il 25 aprile 'nel rispetto della verità storica' [a cu… - infoitinterno : 25 aprile, mozione opposizioni: “Rispettare la verità storica” - misiagentiles : RT @repubblica: L'opposizione sfida La Russa in Senato con una mozione per celebrare il 25 aprile 'nel rispetto della verità storica' [a cu… - sidewayseye : RT @repubblica: L'opposizione sfida La Russa in Senato con una mozione per celebrare il 25 aprile 'nel rispetto della verità storica' [a cu… -