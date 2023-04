25 Aprile, la sinistra vuole il giro di vite sulle celebrazioni: «Esiste solo la storia antifascista» (Di martedì 4 aprile 2023) Che poi dalla vulgata ufficiale alla Verità di Stato è davvero un attimo. Leggere, per credere, alcuni passi della mozione sulle celebrazioni del 25 Aprile presentata al Senato dai capigruppo dell’opposizione. «Adottare le iniziative necessarie – c’è scritto – affinché le commemorazioni delle date fondative della nostra storia antifascista si svolgano nel rispetto della verità storica condivisa e possano – solo così – essere terreno fertile per il mantenimento e la costruzione di un’identità collettiva e del senso di appartenenza a una comunità». Il riferimento, oltre al 25 Aprile, è al 1° Maggio, festa del Lavoro, e al 2 Giugno, data di nascita della Repubblica. Mozione di Pd, M5S, Avs e Terzo polo Ragion per cui, scrivono ancora Boccia (Pd), Floridia (M5S), Paita ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 aprile 2023) Che poi dalla vulgata ufficiale alla Verità di Stato è davvero un attimo. Leggere, per credere, alcuni passi della mozionedel 25presentata al Senato dai capigruppo dell’opposizione. «Adottare le iniziative necessarie – c’è scritto – affinché le commemorazioni delle date fondative della nostrasi svolgano nel rispetto della verità storica condivisa e possano –così – essere terreno fertile per il mantenimento e la costruzione di un’identità collettiva e del senso di appartenenza a una comunità». Il riferimento, oltre al 25, è al 1° Maggio, festa del Lavoro, e al 2 Giugno, data di nascita della Repubblica. Mozione di Pd, M5S, Avs e Terzo polo Ragion per cui, scrivono ancora Boccia (Pd), Floridia (M5S), Paita ...

