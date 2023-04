24 CFU Insegnamento | ecco cosa cambia

(Di martedì 4 aprile 2023) La riforma del reclutamento e della formazione iniziale degli insegnanti sta attirando l’attenzione di molti addetti ai lavori e di chi aspira a diventare insegnante. Dal 2025, entrerà in vigore un nuovo sistema che porterà importantimenti rispetto al passato. 24 CFU: un colpo di spugna? Uno dei più significativi è l’eliminazione del requisito dei 24 CFU per l’, sostituiti da un percorso abilitante da 60 CFU, che include una prova scritta e una lezione simulata. Questo significa che gli studenti che desiderano diventare insegnanti dovranno frequentare un percorso di studi più ampio e completo rispetto a quello attuale, in cui i 24 CFU rappresentavano il requisito minimo per poter partecipare alla procedura concorsuale del MIUR. Tuttavia, per coloro che hanno già avviato il percorso per ottenere ...

Inoltre, occorre citare la possibilità di conseguire i 24utili per poter abbracciare la carriera dell', ma per farlo bisogna comunque conseguire una laurea magistrale. Infine, sempre ...' Solo che, facendolo partire prima dei percorsi formativi abilitanti all', lo rendiamo ...della procedura concorsuale per i docenti con almeno 3 anni di servizio o in possesso dei 24: ...Sarà riservato ai precari con almeno 3 anni di servizio o in possesso dei 24necessari per l'. Stiamo lavorando ad un importante piano per potenziare l'organico dei docenti a partire ...

In arrivo un nuovo concorso per docenti precari nel 2023. Il bando uscirà entro l'estate per coprire 25 mila posti. Ecco cosa sapere.Nei giorni scorsi il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato che in estate si svolgerà un concorso riservato per circa 25 mila posti destinato all'assunzione dei preca ...